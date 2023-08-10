"За их деньги строят ракеты и уничтожают наши города": Work.ua отказался от работы с фирмами, оставшимися в россии

Это стоило компании миллионов

Полномасштабное вторжение российских войск в Украине продолжается почти полтора года, и все это время в нашей стране работают компании, оставшиеся на внутреннем рынке агрессора.

Украинский сервис поиска работы Work.ua заявил об отказе сотрудничать с ними.

"С сегодняшнего дня Work.ua прекращает предоставлять какие-либо услуги компаниям и брендам, не вышедшим с российского рынка, и разрывает с ними все контракты. Мы также призываем другие бизнесы и людей сделать такой шаг – отказаться от любого сотрудничества с ними", — гласит сообщение пресс-службы компании.

В своем сообщении сервис поиска работы перечисляет 20 компаний, от которых он отказывается принимать заявки на поиск вакансий, среди которых банки, ритейлеры, компании-производители продуктов и прочие.

Фирмы которые не ушли из рф

Как пояснили в Work.ua, "на деньги этих компаний россия строит ракеты, летящие уничтожать наши города и убивать людей", поэтому украинцы должны вычеркнуть их из жизни — не покупать у них, не предоставлять услуги, не работать на них, не быть партнерами. Вообще, отказаться от какого-либо взаимодействия с этими брендами и их представителями. И так должно продолжаться до тех пор, пока эти компании продолжают работу в россии.

"Work.ua делает этот шаг <…> и призывает все бизнесы и всех людей, пока сотрудничающих с ними, написать заявления об увольнении, расторгнуть договоры и приостановить любое взаимодействие", — заявили в компании.

Как уточнила пресс-служба Work.ua, они также расторгают контракты на сумму более 5 млн гривен в год и возвращает эти деньги их владельцам, так как не хотят больше быть причастными к деятельности этих компаний в Украине и мире.

Продолжение сотрудничества с компаниями, не ушедшими из рф, пусть даже они работая в Украине создают рабочие места, делает их партнеров токсичными, считают в Work.ua.

Тем временем, украинские компании продолжают через "схемы" продавать в россию стратегический титан, активно используемый в производстве оружия и военной техники.