Рус

Спека ще повернеться: синоптики розповіли, коли закінчаться дощі та похолодання

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Відкриті джерела

Подекуди температура зросте на 10 градусів

Практично всю територію України накрило похолодання та дощі, які вже змушують задуматися про осінь, однак у серпні ще будуть по-літньому спекотні дні, і наступлять вони вже наступного тижня.

Про це можна судити за прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.

У п’ятницю, 11 серпня, практично по всій території України оголошено штормове попередження, очікуються грози, дощі, місцями шквальний вітер і град. У середньому температура повітря по країні буде на рівні 22-25 градусів, і лише місцями повітря може прогрітися до 28 градусів.

Прогноз погоди в Україні 11.08.2023
Прогноз погоди в Україні 11.08.2023

У суботу, 12 серпня, дощі продовжаться у північних, центральних, східних та деяких південних областях.

Прогноз погоди в Україні 12.08.2023
Прогноз погоди в Україні 12.08.2023

У неділю, 13 серпня, буде вже майже без опадів, але хмарно. В окремих регіонах потеплішає на кілька градусів.

Прогноз погоди в Україні 13.08.2023
Прогноз погоди в Україні 13.08.2023

З понеділка, 14 серпня, середня температура по країні підніметься до позначки 26-28 градусів, а в південних областях вже може потепліти до 30-31 градуса.

Прогноз погоди в Україні 14.08.2023
Прогноз погоди в Україні 14.08.2023

У вівторок, 15 серпня, потеплішає ще сильніше, і вже навіть у Львові повітря прогріється до 29-31 градусів, що буває нечасто.

Прогноз погоди в Україні 15.08.2023
Прогноз погоди в Україні 15.08.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли восени 2023 року чекати перших заморозків.

Теги:
#Погода #Прогноз погоди