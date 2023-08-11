Спека ще повернеться: синоптики розповіли, коли закінчаться дощі та похолодання

Подекуди температура зросте на 10 градусів

Практично всю територію України накрило похолодання та дощі, які вже змушують задуматися про осінь, однак у серпні ще будуть по-літньому спекотні дні, і наступлять вони вже наступного тижня.

Про це можна судити за прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.

У п’ятницю, 11 серпня, практично по всій території України оголошено штормове попередження, очікуються грози, дощі, місцями шквальний вітер і град. У середньому температура повітря по країні буде на рівні 22-25 градусів, і лише місцями повітря може прогрітися до 28 градусів.

Прогноз погоди в Україні 11.08.2023

У суботу, 12 серпня, дощі продовжаться у північних, центральних, східних та деяких південних областях.

Прогноз погоди в Україні 12.08.2023

У неділю, 13 серпня, буде вже майже без опадів, але хмарно. В окремих регіонах потеплішає на кілька градусів.

Прогноз погоди в Україні 13.08.2023

З понеділка, 14 серпня, середня температура по країні підніметься до позначки 26-28 градусів, а в південних областях вже може потепліти до 30-31 градуса.

Прогноз погоди в Україні 14.08.2023

У вівторок, 15 серпня, потеплішає ще сильніше, і вже навіть у Львові повітря прогріється до 29-31 градусів, що буває нечасто.

Прогноз погоди в Україні 15.08.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли восени 2023 року чекати перших заморозків.