"Апокаліптичне" небо та яскрава веселка: у мережі показали знімки неба у Києві

У мережі з’явилося багато фотографій неба у Києві

Погода у серпні не припиняє дивувати українців, а після аномальної спеки до Києва прийшли дощі, які принесли похолодання. На тлі цього користувачі мережі помітили, що небо у столиці у вівторок було надзвичайно гарним.

Зокрема, про це повідомила журналістка Уляна Стельмашова, яка в соціальній мережі Facebook оприлюднила фотографії столичних пейзажів.

"Небо. Київ", — коротко підписала знімки вона.

Ще одним знімком поділився підприємець Вадим Осадчий, який зміг сфотографувати Київ перед зливою.

Тим часом користувачам мережі вдалося відобразити на камеру денну веселку.

Як повідомлялося раніше, попри аномальну спеку на початку місяця, загалом серпень буде відносно прохолодним. Як і прогнозував Укргідрометцентр уже з понеділка, 7 серпня, у країні почало поступово холодати.

Втім, синоптики поки не поспішають оголошувати про завершення літа, оскільки ближча до середини місяця сильна спека ще може повернутися. При цьому вони вважають, що вересень цього року теж буде дуже теплим, а тому любителям тепла засмучуватися не варто.