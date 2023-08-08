"Апокалиптическое" небо и яркая радуга: в сети показали снимки неба в Киеве

В сети появилось много фотографий неба в Киеве

Погода в августе не прекращает удивлять украинцев, а после аномальной жары в Киев пришли дожди, которые принесли похолодание. На фоне этого пользователи сети заметили, что небо в столице во вторник было необычайно красивым.

В частности об этом сообщила журналистка Ульяна Стельмашова, которая в социальной сети Facebook обнародовала фотографии столичных пейзажей.

"Небо. Киев", — кратко подписала снимки она.

Еще одним снимком поделился предприниматель Вадим Осадчий, который смог запечатлеть Киев перед ливнем.

Тем временем пользователям сети удалось запечатлеть на камеру дневную радугу.

Как сообщалось ранее, несмотря на аномальную жару в начале месяца, в целом август будет относительно прохладным. Как и прогнозировал Укргидрометцентр уже с понедельника, 7 августа, в стране начало постепенно холодать.

Впрочем, синоптики пока не спешат объявлять о завершении лета, поскольку ближе к средине месяца сильная жара еще может вернуться. При этом, они считают, что сентябрь в этом году тоже будет весьма теплым, а потому любителям тепла расстраиваться не стоит.