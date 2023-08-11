Жара еще вернется: синоптики рассказали, когда закончатся дожди и похолодание

Местами температура вырастет на 10 градусов

Практически всю территорию Украины накрыло похолодание и дожди, которые уже заставляют задуматься об осени, однако в августе еще будут по-летнему жаркие дни, — и наступят они уже на следующей неделе.

Об этом можно судить по прогнозам синоптиков "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

В пятницу, 11 августа, практически по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, дожди, а местами шквальный ветер и град. В среднем температура воздуха по стране будет на уровне 22-25 градусов, и лишь местами воздух может прогреться до 28 градусов.

Прогноз погоды в Украине 11.08.2023

В субботу, 12 августа, дожди продолжатся в северных, центральных, восточных и некоторых южных областях.

Прогноз погоды в Украине 12.08.2023

В воскресенье, 13 августа, будет уже практически без осадков, но облачно. В отдельных регионах потеплеет на несколько градусов.

Прогноз погоды в Украине 13.08.2023

С понедельника, 14 августа, средняя температура по стране поднимется до отметки в 26-28 градусов, а в южных областях уже может потеплеть до 30-31 градуса.

Прогноз погоды в Украине 14.08.2023

Во вторник, 15 августа, потеплеет еще сильнее, и уже даже во Львове воздух прогреется до 29-31 градуса, что бывает нечасто.

Прогноз погоды в Украине 15.08.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда осенью 2023 года ждать первых заморозков.