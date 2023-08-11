Немає паспорта рф — немає ліків: окупанти по-новому почали кошмарити українців у Херсонській області

Окупант почав загрожувати українцям

В окупованому Лазурному Херсонській області не видаватимуть медичних препаратів людям, які не отримали паспорт росії.

Таку заяву зробив так званий "голова" селища Олександр Дудка.

Також він пригрозив "депортацією" людям, які відмовляються віддавати дітей до російських шкіл.

"Вийшов уже офіційний документ, що медичні препарати, які купують з бюджету росії, не видаватимуться іноземним громадянам, тобто громадянам України. Насамперед це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни.

Те саме стосується видачі гуманітарної допомоги та інших питань тих людей, які нині не оформили паспорт рф", — сказав окупант.

Говорячи про людей, які не відправляють своїх дітей до російських шкіл, він пригрозив, що "посадить учнів в автобуси, вивезе на лінію розмежування та відправить до українських шкіл".

"Шановні мої ждуни, зараз пропоную визначитися, як ви житимете, де ви житимете і за якими законами. Якщо закони росії вам не подобаються — збирайте речі і на виїзд", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що колаборант євген балицький досі формально залишається членом Запорізької облради.