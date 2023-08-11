Нет паспорта рф - нет лекарств: оккупанты по-новому начали кошмарить украинцев в Херсонской области

Оккупант начал угрожать украинцам

В оккупированном Лазурном Херсонской области не будут выдавать медицинские препараты людям, которые не получили паспорт россии.

Такое заявление сделал так называемый "глава" поселка Александр Дудка.

Также он пригрозил "депортацией" людям, которые отказываются отдавать детей в российские школы.

"Вышел уже официальный документ, что медицинские препараты, приобретаемые с бюджета россии, не будут выдаваться иностранным гражданам, то есть гражданам Украины. В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны.

То же касается выдачи гуманитарной помощи и других вопросов тех людей, которые в настоящее время не оформили паспорт рф", — сказал оккупант.

Говоря о людях, которые не отправляют своих детей в российские школы, он пригрозил, что "посадит учеников в автобусы, вывезет на полосу разграничения и отправит в украинские школы".

"Уважаемые мои ждуны, сейчас предлагаю определиться, как вы будете жить, где вы будете жить и по каким законам. Если законы рф вам не нравятся – собирайте вещи и на выезд", — добавил он.

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