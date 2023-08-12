ЗСУ досягли тактично важливого просування, ворог активізував наступ під Куп’янськом: свіжі карти боїв

Українські воїни змушують ворога перекидати сили

Триває 535-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, 11 серпня українські війська наступали на трьох напрямках і досягли тактично значущого просування на заході Запорізької області, вийшовши на околицю Роботиного. Ворог активізував наступ у районі Куп’янська.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що своїми діями ЗСУ змушують ворога передислокувати свої сили у західній частині Запорізької області. Це може значно послабити російську оборону. Те, що рф переміщає свої війська на ключові ділянки фронту, призводить до послаблення її оборони загалом.

"Подальша деградація російських сил, що обороняються, створює можливості для того, щоб будь-який український прорив став потенційно вирішальним", — зазначили аналітики.

Своєю чергою, окупанти активізують наступальні операції на північний схід від Куп’янська, що може відвернути українські сили від важливіших в оперативному відношенні ділянок фронту.

Російські війська 11 серпня вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, в районі Бахмута, в районі Авдіївки, на кордоні Донецької та Запорізької областей, на окремих ділянках просунулися.

Луганська та Харківська області

Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Куп’янська і просунулися. Український Генштаб повідомив, що ворог вів невдалі наступальні дії поблизу Сіньківки та Іванівки.

У Міноборони рф заявили, що підрозділи Західного угруповання військ рф продовжували наступальні дії на широкому фронті на куп’янському напрямку і покращили тактичну обстановку поблизу Вільшани та Первомайського.

11 серпня російські війська продовжували наступ на лінії Сватово-Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли. Український Генштаб повідомив, що окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Надії та на південь від Новоселовського.

Донецька область

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії у районі Бахмута.

Ворог вів наступальні дії поблизу Бахмута і досяг деякого прогресу. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, що російські війська просувалися на південний захід у напрямку Берхівського водосховища.

Російські війська проводили наступальні дії вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і трохи просунулися. Геолокаційні кадри показують, що ворог трохи просунувся на північ від Старомихайлівки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Українські війська продовжували наступальні дії на кордоні Донецької та Запорізької областей та просунулися 11 серпня. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися до Урожайного, а російські військові блогери стверджували, що українські війська контролюють північну половину селища, тоді як росіяни зберігають контроль над його південною частиною.

Генштаб України повідомив, що ворог без успіху намагався повернути втрачені позиції на захід від Старомайорського та біля Урожайного.

11 серпня українські війська продовжували наступальні операції та просунулися до околиць села Роботине на заході Запорізької області. На геолокаційних кадрах видно, що українські війська дійшли до під’їзду Роботиного.

Російський "військор" стверджував, що українські війська розширили свою зону контролю вздовж фронту завширшки шість кілометрів і трохи вглиб поблизу Роботиного.

11 серпня українські сили проводили операції у ближніх тилових районах на окупованому східному (лівому) березі Херсонської області. 11 серпня російський військор опублікував кадри, на яких російський солдат стверджує, що українські сили захопили західну половину Козачих Таборів.

Як повідомляв "Телеграф", австралійський військовий експерт Мік Райан розповів, як ЗСУ змінили тактику свого контрнаступу.