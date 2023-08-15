У Луцьку з-під завалів витягли чоловіка: відео порятунку

Ліквідація наслідків атаки продовжується

У ніч на вівторок, 15 серпня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема у Луцьку вони поцілили по промисловому підприємству. Чергова російська атака забрала життя трьох людей, ще кілька поранено. Рятувальники витягли з-під завалів живого чоловіка.

Кадри порятунку опубліковано у Telegram-каналі ДСНС.

На них команда рятувальників тільки витягла чоловіка з-під уламків, він у свідомості, на ношах потерпілого віднесли до "швидкої".

Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували ракетами кілька регіонів України. У центрі Луцька під удар потрапило підприємство. Також ворог атакував двір дитячого садка у Львові та житлові будинки. Від російських ударів за ніч постраждали також Івано-Франківська, Дніпропетровська, Черкаська, Запорізька та Донецька області.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба, у Луцьку загинули троє працівників підприємства, ще троє — поранені. Продовжується ліквідація наслідків, людям надається вся необхідна допомога.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч проти 15 серпня росіяни ракетами атакували Дніпро. Під удар потрапило підприємство, поранено двох людей.