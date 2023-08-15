В Луцке из-под завалов вытащили мужчину: видео спасения

Ликвидация последствий атаки продолжается

В ночь на вторник, 15 августа, россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине, в частности в Луцке они попали по промышленному предприятию. Очередная российская атака забрала жизнь троих людей, еще несколько получили ранения. Спасатели вытащили из-под завалов живого мужчину.

Кадры спасения опубликованы в Telegram-канале ГСЧС.

На них — команда спасателей только извлекла мужчину из-под обломков, он в сознании, на носилках пострадавшего отнесли в "скорую".

Напомним, минувшей ночью россияне атаковали ракетами несколько регионов Украины. В центре Луцка под удар попало предприятие. Также враг атаковал двор детского сада во Львове и жилые дома. От российских ударов за ночь пострадали также Ивано-Франковская, Днепропетровская, Черкасская, Запорожская и Донецкая области.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба, в Луцке погибли три работника предприятия, еще трое — ранены. Продолжается ликвидация последствий, людям оказывается вся необходимая помощь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 15 августа россияне ракетами атаковали Днепр. Под удар попало предприятие, ранено двое людей.