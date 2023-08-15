В Луцке из-под завалов вытащили мужчину: видео спасения
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Ликвидация последствий атаки продолжается
В ночь на вторник, 15 августа, россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине, в частности в Луцке они попали по промышленному предприятию. Очередная российская атака забрала жизнь троих людей, еще несколько получили ранения. Спасатели вытащили из-под завалов живого мужчину.
Кадры спасения опубликованы в Telegram-канале ГСЧС.
На них — команда спасателей только извлекла мужчину из-под обломков, он в сознании, на носилках пострадавшего отнесли в "скорую".
Напомним, минувшей ночью россияне атаковали ракетами несколько регионов Украины. В центре Луцка под удар попало предприятие. Также враг атаковал двор детского сада во Львове и жилые дома. От российских ударов за ночь пострадали также Ивано-Франковская, Днепропетровская, Черкасская, Запорожская и Донецкая области.
Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба, в Луцке погибли три работника предприятия, еще трое — ранены. Продолжается ликвидация последствий, людям оказывается вся необходимая помощь.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 15 августа россияне ракетами атаковали Днепр. Под удар попало предприятие, ранено двое людей.