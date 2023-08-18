Замах на заступника голови Податкової: у МВС розповіли, що сталося

Фігурантів гучної справи вже затримано

Силовики підтвердили факт спроби замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

За даними РБК-Україна, воно сталося вчора, 17 серпня, у центрі Києва.

"Можу підтвердити, що Національна поліція попередила напад на заступника керівника Державної податкової служби України", — повідомило джерело видання.

За даними співрозмовника, усіх фігурантів гучної справи вже затримано.

Також затримання злочинців підтвердив голова Національної поліції Ігор Клименко. Він пообіцяв опублікувати подробиці інциденту пізніше.

Першим про спробу замаху повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, поліція нібито просила не повідомляти у ЗМІ жодних подробиць.

За словами Гетьманцева, замовниками є "схемники", які втратили бізнес.

Раніше "Телеграф" писав про те, що син колишнього депутата від забороненої ОПЗЖ організував замах на вбивство одного із депутатів. Виконавцям він обіцяв заплатити 8500 доларів.