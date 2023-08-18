Покушение на замглавы Налоговой: в МВД рассказали, что произошло

Фигуранты громкого дела уже задержаны

Силовики подтвердили факт попытки покушения на замглавы Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

По данным РБК-Украина, оно произошло вчера, 17 августа в центре Киева.

"Могу подтвердить, что Национальная полиция предупредила нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы Украины", — сообщил источник издания.

По данным собеседника, все фигуранты громкого дела уже задержаны.

Также задержание преступников подтвердил и глава Национальной полиции Игорь Клименко. Он пообещал опубликовать подробности инцидента позже.

Первым о попытке покушения сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, полиция якобы просила не сообщать в СМИ никаких подробностей.

По словам Гетманцева, заказчиками являются "схемщики", которые потеряли бизнес.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сын бывшего депутата от запрещенной ОПЗЖ организовал покушение на убийство одного из депутатов. Исполнителям он обещал заплатить 8500 долларов.