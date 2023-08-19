Вигідні умови для бізнесу: знижки до 25% на оренду приміщень у коворкінгу

Потурбуйтесь про свою продуктивність та не пропустіть шанс забронювати простір за вигідних умов до 31 серпня

У період постійних обстрілів та можливих перебоїв у подачі електроенергії, компанії шукають вихід із тимчасових незручностей. Минулого року віддалені працівники знайшли справжній порятунок в коворкінгах. За цей період попит на них був настільки великий, що не всі охочі встигли забронювати собі місце. Готуючись до осені, компанії знову шукають альтернативні варіанти для організації робочих місць.

Серед таких можливостей виділяється BeeWorking — цілодобовий інноваційний коворкінг в Києві. Тут забезпечений надійний доступ до Інтернету, а також є облаштоване бомбосховище. Загалом компанія пропонує різні приміщення під різні потреби: окремі офіси, лекційні зали, мітинг-руми, skype-кімнати, open space тощо.

Кожна кімната містить все необхідне, включаючи хорошу звукоізоляцію та найсучасніше обладнання. Наприклад, переговорні кімнати мають екран, chromecast, веб-камери, фліпчарти/маркерні стіни та набір канцелярії.

В додаток до робочого простору у BeeWorking є зони відпочинку. У сервіс включені ігрові зали, простора тераса, тренажерний зал, кухня та навіть душ. До речі, ще однією особливістю є політика закладу pet-friendly (дозволено приходити зі своїми тваринками).

Для дітей тут також є чудове розважальне місце з настільними та комп'ютерними іграми, а також великим телевізором. Так що ви можете спокійно взяти на роботу своїх пухнастих друзів та діток, і вони не будуть сумувати, перебуваючи поруч під наглядом.

Окрім цього, BeeWorking радує своїх клієнтів вигідними умовами оренди. Наразі діє акція зі знижками на такі тарифи:

Open Space та lounge zone -20%

На приватні офіси — 25%

Денний тариф — 500 грн замість 20$

Спеціальна пропозиція є актуальною до 31 серпня. Тому ті, хто бажає скористатися знижкою, мають нагоду бронювати простір зараз. Це створює можливість продовжити забезпечення бізнесу ефективним та безпечним середовищем з вигідною економією.

Простір доступний у двох локаціях: у Подільському районі Києва на вулиці Борисоглібській 15b, а також на вулиці Ломоносова 73-З, що за 10 хвилин пішки від станції метро Виставковий центр.