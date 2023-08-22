Український варіант "не злетів": Київ готовий змінити формат трибуналу над путіним

Якби Україна не пішла на поступки, то ситуація могла б зайти в глухий кут

Україна погодилася змінити формат так званого гібридного трибуналу щодо правлячої верхівки росії.

Як йдеться у матеріалі "Європейської правди", про це розповів заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов під час конференції у Києві. За його словами, українську модель сприйняли в деяких західних столицях без особливого ентузіазму, оскільки у них виникло побоювання, що їх самих покарають за цією схемою.

"Окремі наші партнери побоюються, що цей прецедент буде використаний проти них, тому що вони також проводять військові кампанії за кордоном. І про це треба чесно говорити", — зазначив він.

Смирнов додав, що в Києві зрозуміли, що якщо продовжувати наполягати на своїй моделі проведення трибуналу, ситуація незабаром зайде в глухий кут.

За його словами, в Україні вже почали розглядати варіант США щодо створення міжнародного трибуналу, але за умови, що його основою буде не українська судова система, яка викликатиме довіру. При цьому заступник голови ОПУ наголосив, що ці його слова є "анонсом".

Видання з посиланням на свої джерела повідомляє, що створення такого гібридного трибуналу є "робочим рішенням", а країна, в якій він працюватиме, вже визначено.

Як відомо, українська модель полягала в тому, щоб обійти російське вето в Раді безпеки ООН та ухвалити рішення Генасамблеї ООН про створення міжнародного спецсуду, окремого інституту з розслідування одного-єдиного злочину – російської агресії проти України. Втім, ця ідея не стала реальністю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Смирнов раніше називав три варіанти трибуналу для росії. Але не всі вони підходять Україні.