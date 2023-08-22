Украинский вариант "не взлетел": Киев готов изменить формат трибунала над путиным

Если бы Украина не пошла на уступки, то ситуация могла бы зайти в тупик

Украина согласилась изменить формат так называемого гибридного трибунала в отношении правящей верхушки россии.

Как говорится в материале "Европейской правды", об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов во время конференции в Киеве. По его словам, украинская модель была воспринята в некоторых западных столицах без особого энтузиазма, поскольку у них возникло опасение, что их самих накажут по этой схеме.

"Отдельные наши партнеры опасаются, что этот прецедент будет использован против них, потому что они также проводят военные кампании за рубежом. И об этом надо честно говорить", — отметил он.

Смирнов добавил, что в Киеве поняли, что если продолжать настаивать на своей модели проведения трибунала, то ситуация вскоре зайдет в тупик.

По его словам, в Украине уже начали рассматривать вариант США, по созданию интернационального трибунала, но при условии, что его основой будет не украинская судебная система, которая будет вызывать доверие. При этом замглавы ОПУ отметил, что эти его слова являются "анонсом".

Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что создание подобного гибридного трибунала является "рабочим решением", а страна, в которой он будет работать, уже определена.

Как известно, украинская модель заключалась в том, чтобы обойти российское вето в Совбезе ООН и принять решение Генассамблеи ООН о создании международного спецсуда, отдельного института по расследованию одного-единственного преступления – российской агрессии против Украины. Впрочем, эта идея не стала реальностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Смирнов ранее называл три варианта трибунала для россии. Но не все они подходят Украине.