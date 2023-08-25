Удари дронів по москві: яких втрат завдає ворогу армія безпілотників

Ефект від ударів може бути значнішим, аніж здається на перший погляд.

Удари невідомих дронів по москві завдають державі-терористу великих репутаційних збитків. А факт того, що більшість безпілотників успішно досягає своєї цілі, вказує на нездатність російської системи ППО ефективно протидіяти загрозам.

Про це військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів "Телеграфу". Він також пояснив, чи виправдані витрати дефіцитних безпілотників.

"Удари по москві стали особистою поразкою російського диктатора. Підтримка суспільством так званої "спецоперації" базувалася на впевненості у тому, що війна це далеко. Відплатні удари з боку України (якщо ми припускаємо нашу причетність до цих атак), підриває довіру росіян до дій центрального керівництва. Лише протягом минулого тижня до поліції надійшло 1,5 тисячі повідомлень від москвичів про дрони в небі. Тобто, там вже починається масовий психоз", — вважає експерт.

Іншим чутливим наслідком атак москви є економічні збитки. За словами Дмитра, запуск декількох БПЛА у потрібних напрямках зупиняє роботи одразу чотирьох аеродромів, що виступають ключовими транспортними вузлами росії.

Якщо такі "непередбачені обставини" будуть виникати систематично, то може виникнути питання щодо майбутньої співпраці міжнародних авіакомпаній, власників кораблів та страхових організацій з рф. Адже ризик втрати літального апарату через напад невідомого дрона, ймовірно, не є частиною стратегічних планів цих компаній.

"Оцінивши масштабність наслідків цих ударів, рахувати витрачені на дрони кошти дещо дивно. Ці вкладення абсолютно точно варті завданої окупантам шкоди", — впевнений Снєгирьов.

Про інші стратегічні цілі "нальотів" БПЛА на москву "Телеграф" розповідав у матеріалі: "москва неквапом нищилась: який ефект справляють удари дронів і чи варто витрачати дефіцитні БПЛА"

Раніше "Телеграф" розповідав, куди саме влучали невідомі безпілотники і який ефект мали ці атаки.