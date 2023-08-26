Україну накрила нова хвиля спеки: стало відомо, коли спаде температура

Поступово осінь все ж таки почне давати про себе знати

Літо 2023 року не шкодує українців, і останніми днями принесло ще одну хвилю спеки до 35 градусів Цельсія.

Але є й хороші новини, — це потепління не затягнеться надовго, і вже незабаром температура спаде до комфортних показників. Про це можна судити за прогнозами "Укргідрометцентру" на найближче майбутнє.

26 серпня по всій території України розпочинається потепління. 27-28 числа у більшості областей температура повітря досягне показників у 32-35 градусів Цельсія.

Прогноз погоди в Україні на 28.08.2023

На ці дні в більшості регіонів оголошено надзвичайну пожежну небезпеку, — слід бути особливо обережним на вулиці.

Області, де оголошено попередження про пожежну небезпеку

У вівторок, 29 серпня, у низці регіонів температура повітря спаде одразу на пару градусів. Ця тенденція продовжиться і в середу, 30 серпня, коли очікується похолодання ще на пару градусів до комфортніших температур.

Прогноз погоди в Україні на 29.08.2023

Також 29-30 числа очікуються опади у західних та частині північних областей.

Прогноз погоди в Україні на 30.08.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка осінь буде в Україні 2023 року.