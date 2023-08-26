Украину накрыла новая волна жары: стало известно, когда спадет температура
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Постепенно осень все же начнет давать о себе знать
Лето в 2023 году не щадит украинцев, и в последние дни принесло еще одну волну жары до 35 градусов Цельсия.
Но есть и хорошие новости, — это потепление не затянется надолго, и уже в скором времени температура спадет до комфортных показателей. Об этом можно судить по прогнозам "Укргидрометцентра" на обозримое будущее.
26 августа по всей территории Украины начинается потепление. 27-28 числа в большинстве областей температура воздуха достигнет показателей в 32-35 градусов Цельсия.
На эти дни в большинстве регионов объявлена чрезвычайная пожарная опасность, — следует быть особо осторожным на улице.
Во вторник, 29 августа, в ряде регионов температура воздуха спадет сразу на пару градусов. Эта тенденция продолжится и в среду, 30 августа, когда ожидается похолодание еще на пару градусов до более комфортных температур.
Также 29-30 числа ожидаются осадки в западных и части северных областей.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая осень будет в Украине в 2023 году.