Украину накрыла новая волна жары: стало известно, когда спадет температура

Постепенно осень все же начнет давать о себе знать

Лето в 2023 году не щадит украинцев, и в последние дни принесло еще одну волну жары до 35 градусов Цельсия.

Но есть и хорошие новости, — это потепление не затянется надолго, и уже в скором времени температура спадет до комфортных показателей. Об этом можно судить по прогнозам "Укргидрометцентра" на обозримое будущее.

26 августа по всей территории Украины начинается потепление. 27-28 числа в большинстве областей температура воздуха достигнет показателей в 32-35 градусов Цельсия.

Прогноз погоды в Украине на 28.08.2023

На эти дни в большинстве регионов объявлена чрезвычайная пожарная опасность, — следует быть особо осторожным на улице.

Области, где объявлено предупреждение о пожарной опасности

Во вторник, 29 августа, в ряде регионов температура воздуха спадет сразу на пару градусов. Эта тенденция продолжится и в среду, 30 августа, когда ожидается похолодание еще на пару градусов до более комфортных температур.

Прогноз погоды в Украине на 29.08.2023

Также 29-30 числа ожидаются осадки в западных и части северных областей.

Прогноз погоды в Украине на 30.08.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая осень будет в Украине в 2023 году.