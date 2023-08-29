Багато чи мало? Скільки українців вважають себе націоналістами – результати опитування

Загальна кількість тих, хто якось ідентифікує себе з погляду ідеології, склала близько 57%

За результатами опитування станом на червень 2023 року, близько 20% українців вважають себе націоналістами. "Правих" поглядів дотримуються понад 30% опитаних, "лівих" — 12%.

Про це свідчать результати соціологічного моніторингу "Українське суспільство", яке проводив Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Інституту соціології НАН України. З 17 по 27 червня методом телефонних інтерв’ю було опитано 2004 респонденти.

"В ідеологічному плані фіксується суттєве "зрушення вправо". Так, кількість респондентів, які назвали себе націоналістами, становить майже 19%. До широкомасштабного вторгнення розмір цієї групи фіксувався на рівні 3-4%", — йдеться у звіті.

Інфографіка КМІС

Загальна кількість українців, які якось ідентифікують себе з погляду ідеології, становила близько 57%. Серед цих людей співвідношення "лівих" до "правих" приблизно 1 до 3. Найменша група — ліберали (6%)". Водночас 43% українців на запитання про те, ким би вони назвали себе з ідеологічної точки зору, відповіли, що не розуміються на цьому.

Крім того, опитування показало, що після початку повномасштабної війни росії проти України, підвищився показник громадянської ідентичності. Зараз він сягає – 75-80%.

Раніше "Телеграф" розповідав про результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Українці відповіли на запитання, чи вони готові домовлятися з росією.