Много или мало? Сколько украинцев считают себя националистами - результаты опроса

Общее количество тех, кто как-либо идентифицируют себя с точки зрения идеологии, составило около 57%

По результатам опроса по состоянию на июнь 2023 года около 20% украинцев считают себя националистами. "Правых" взглядов придерживаются более 30% опрошенных, "левых" — 12%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического мониторинга "Украинское общество", который проводил Киевский международный институт социологии по заказу Института социологии НАН Украины. С 17 по 27 июня методом телефонных интервью было опрошено 2004 респондента.

"В идеологическом плане фиксируется существенный "сдвиг вправо". Так, количество респондентов, которые назвали себя националистами, составляет почти 19%. До широкомасштабного вторжения размер этой группы фиксировался на уровне 3-4%", — сказано в отчете.

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Общее количество украинцев, которые как-либо идентифицируют себя с точки зрения идеологии, составило около 57%. Среди этих людей соотношение "левых" к "правым" приблизительно 1 к 3. Самая малочисленная группа — либералы (6%)". В то же время 43% украинцев на вопрос о том, кем бы они назвали себя с идеологической точки зрения, ответили, что не разбираются в этом.

Кроме того опрос показал, что после начала полномасштабной войны россии против Украины, повысился показатель гражданской идентичности. Сейчас он достигает — 75-80%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о результатах опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Украинцы ответили на вопрос, готовы ли они договариваться с россией.