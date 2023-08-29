Окупанти потрапили у пастку: у Міноборони розповіли про успіх ЗСУ на важливому напрямку (мапа)

ЗСУ загнали росіян у пастку в Бахмуті

Українські захисники змогли досягти успіхів на напрямі Бахмута, а російські окупанти опинилися у пастці, оскільки не можуть залишити місто.

Як розповіла в ефірі єдиного марафону новин заступник міністра оборони України Ганна Маляр, просування ЗСУ зафіксовано на південному фланзі міста-фортеці.

"Ми вже й так вийшли на багато панівних висот, і власне ворог там у пастці, бо вони з Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту просуватися теж не можуть", — зазначила чиновниця.

За її словами, українські захисники мають успіхи на південному фланзі біля населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка та Андріївка.

Як повідомлялося раніше, бої за Бахмут почалися 1 серпня 2022 року, тобто тривають понад рік. Місто стало місцем найбільш запеклих боїв між ЗСУ та бойовиками ПВК "Вагнера", які втратили там понад 20 тисяч осіб. Попри всі спроби окупантів взяти місто під свій контроль, кілька будівель залишаються під контролем України.

Після початку українського контрнаступу ЗСУ змогли просунутися міськими флангами та взяти під контроль панівні висоти, чим позбавили росіян можливості безпечно перекидати туди підкріплення. Тоді ж почастішали розмови про те, що окупанти можуть опинитися в Бахмуті в пастці та залишити його, щоб не зазнавати зайвих втрат.

Втім, у серпні заяви про невдачі росіян у місті почастішали, як і частіше почали з’являтися повідомлення про успіхи ЗСУ.