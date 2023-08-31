Два літа в окупації: як зараз виглядає курортна Кирилівка (відео)

Українці вірять, що скоро повернуться на узбережжя Азовського моря

У мережі показали, як виглядають пляжі окупованої Кирилівки на Запоріжжі в останній день літа. На пляжі не видно жодної людини.

Відео з узбережжя Азовського моря опублікували у місцевому Instagram і воно вразило українців. Однак деякі знайшли і плюси — море не зовсім придатне для купання, а отже окупанти теж не зможуть добре відпочити.

На кадрах чути шум хвиль та звуки вітру, але не чути звичних кричалок "Пахлава медова" та "Креветки королівські" — пляж порожній і на ньому немає жодного відпочивальника. У морі теж ніхто не купається, попри сонячну погоду і літо, що минає. До речі, у морі та на березі дуже багато медуз, що цілком характерно для Азовського узбережжя цього сезону.

У коментарях українці засмутилися, що вже друге літо популярний курорт проводить в окупації. Але багато хто висловив сподівання, що вже наступного року зможуть насолодитися відпочинком на узбережжі Азовського моря.

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