Два лета в оккупации: как сейчас выглядит курортная Кирилловка (видео)

Украинцы верят, что скоро вернутся на побережье Азовского моря

В сети показали, как выглядят пляжи оккупированной Кирилловки в Запорожской области в последний день лета. На пляже не видно ни одного человека.

Видео с побережья Азовского моря опубликовали в местном Instagram и оно поразило украинцев. Однако некоторые нашли и плюсы — море не совсем пригодно для купания, а значит оккупанты тоже не смогут как следует отдохнуть.

На кадрах слышен шум волн и звуки ветра, но не слышно привычных кричалок "Пахлава медовая" и "Креветки королевские" — пляж пустой и на нем нет ни одного отдыхающего. В море тоже никто не купается, несмотря на солнечную погоду и уходящее лето. К слову, в море и на берегу очень много медуз, что вполне характерно для Азовского побережья в этот сезон.

В комментариях украинцы огорчились тому, что уже второе лето популярный курорт проводит в оккупации. Но многие выразили надежду, что уже в следующем году смогут насладиться отдыхом на побережье Азовского моря.

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