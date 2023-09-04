Креативник від Бога: український мер дозволив ображати себе у мережі, але не просто так

Один коментар із образою чи критикою коштує 100 гривень

Під час війни багато українців збирають гроші на потреби ЗСУ у різний спосіб і одна з креативних ідей з’явилася в Івана Диріва, мера міста Долина Івано-Франківської області. Він дозволив лаяти себе та свою роботу в соціальних мережах за донати на ЗСУ.

Мета цієї акції – накопичити 100 тисяч гривень на виготовлення дронів для українських військових. Про це Дирів розповів виданню ZAXID.NET. За його словами, за допомогою такого незвичайного способу вже вдалось зібрати понад 10 тисяч гривень. За один критикуючий коментар потрібно заплатити щонайменше 100 гривень.

Про таку акцію мер Долини написав на своїй сторінці у Facebook. Згідно з її умовами, будь-яка людина може написати на його адресу лайку або коментар з критикою під постом про збирання на дрони. Коментарі без скріна про оплату будуть блокуватися, а сторінку автора буде відправлено до довічного бану.

"Я завжди кажу, що критика – це добре. А тепер вирішив конвертувати всі негативні висловлювання (конструктивні та не дуже, відверто хамські та нецензурні), і тим самим допомогти ЗСУ зробити нашу перемогу ще ближчою. Під повідомленням можна писати все, що вам хочеться, навіть те, що вихованим людям і не насниться, але з однією умовою: перед злісним коментарем має бути скрін про те, що ви перевели гроші на вказану картку", — написав Дирів.

Він зазначив, що держава практично не дозволяє органам місцевого самоврядування безпосередньо допомагати підрозділам чи розробникам систем для військових, тому було вигадано такий спосіб.

"Пілоти, яких я знаю, як і багато інших громадян, не можуть стояти осторонь війни. Серед них багато воює, а ті, хто не можуть воювати, допомагають, як можуть. Конструкторське бюро "Західне" розробляє, збирає, ремонтує та Держава практично не дозволяє органам місцевого самоврядування безпосередньо допомагати підрозділам або розробникам систем для військових, тому вигадуємо різні способи допомоги. вже купували авто для хлопців та багато іншого", — розповів мер.

Загалом за один день така незвичайна акція принесла понад 10 тисяч гривень. При цьому люди донатять не лише за критику, а й просто так, бо їм сподобалася ця креативна ідея.

У коментарях із критикою люди висловлюють невдоволення через незроблені ремонти, неякісні надання послуг комунальними підприємствами. Однак з цього приводу Дирів має ще одну ідею — він поступиться своїм кріслом голови міста на один день тому, хто перерахує найбільшу суму. Мер хоче зробити це для того, щоб люди змогли подивитися, як "легко" працює керівник міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр оборони Олексій Резніков сказав, що один день війни коштує Україні 100 млн доларів.