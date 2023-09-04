Польща може замінити посла в Україні: новий кандидат має відому дружину

З чим пов’язані дані кадрові рішення наразі невідомо

МЗС Польщі може замінити свого посла в Україні. Ним може стати Ярослав Гузи.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Він зазначив, що до цього він не працював на дипломатичних посадах, а його дружина Агнешка Ромашевська-Гузи є засновницею та головним редактором незалежного білоруського телеканалу "Белсат".

З чим пов’язані дані кадрові рішення наразі невідомо. Проте слід зазначити, що посли зазвичай працюють на посаді 4-5 років, а нинішній посол Бартош Ціхоцький працює в Україні з 2019 року.

Що відомо про можливого нового посла Польщі в Україні

За даними відкритих джерел, 68-річний Ярослав Гузи не є кар’єрним дипломатом;

навчався на факультеті історії та соціології в Ягеллонському університеті;

був активним учасником студентських рухів та через свою активістську діяльність був під наглядом спецслужб і протягом року був інтернований;

у 1988-1991 роках Гузи навчався в Єльському університеті та пройшов стажування в Конгресі;

з 1991 року повернувся до Польщі на посаду радника міністра оборони;

в останні роки Ярослав Гузи працював експертом-міжнародником в агентстві PAP.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ОП відповіли на питання про "похолодання" у відносинах України та Польщі.