Польща може замінити посла в Україні: новий кандидат має відому дружину
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
З чим пов’язані дані кадрові рішення наразі невідомо
МЗС Польщі може замінити свого посла в Україні. Ним може стати Ярослав Гузи.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Він зазначив, що до цього він не працював на дипломатичних посадах, а його дружина Агнешка Ромашевська-Гузи є засновницею та головним редактором незалежного білоруського телеканалу "Белсат".
З чим пов’язані дані кадрові рішення наразі невідомо. Проте слід зазначити, що посли зазвичай працюють на посаді 4-5 років, а нинішній посол Бартош Ціхоцький працює в Україні з 2019 року.
Що відомо про можливого нового посла Польщі в Україні
За даними відкритих джерел, 68-річний Ярослав Гузи не є кар’єрним дипломатом;
навчався на факультеті історії та соціології в Ягеллонському університеті;
був активним учасником студентських рухів та через свою активістську діяльність був під наглядом спецслужб і протягом року був інтернований;
у 1988-1991 роках Гузи навчався в Єльському університеті та пройшов стажування в Конгресі;
з 1991 року повернувся до Польщі на посаду радника міністра оборони;
в останні роки Ярослав Гузи працював експертом-міжнародником в агентстві PAP.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ОП відповіли на питання про "похолодання" у відносинах України та Польщі.