Влада країни намагається зрозуміти природу спалаху смертельної інфекції

В Іспанії зафіксували першу смерть від "хвороби легіонерів". Її жертвою став літній чоловік із міста Касерес, що на заході країни.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема видання 20minutos. До цього моменту легіонельоз або "хвороба легіонерів" була поширена лише у Польщі.

Крім 85-річного чоловіка, який помер, ще шістьох людей госпіталізовано до лікарні з аналогічним діагнозом. Четверо пацієнтів у стабільному стані перебувають під наглядом лікарів у звичайному стаціонарі. Серед них 85-річна жінка та троє чоловіків 76, 71 та 55 років. А ще двоє 65-річних чоловіків у тяжкому стані перебувають у реанімації.

Лікарі та вчені поки що не можуть встановити походження цієї хвороби. Влада регіону Мурсія веде епідеміологічні розслідування, у будинках трьох заражених було відібрано необхідні зразки для досліджень.

Нагадаємо, що легіонельоз або "хвороба легіонерів" спалахнув на південному сході Польщі неподалік кордону з Україною 17 серпня. Вже відомо про 150 випадків зараження і 14 летальних наслідків. Влада Польщі розслідувала навіть причетність росії до спалаху цієї хвороби.

Легіонельоз — гостре інфекційне захворювання, що викликається в основному бактерією Legionella pneumophila, рідше за інших легіонел. Характеризується поліморфізмом клінічних симптомів з переважним ураженням дихальної системи, протікає у двох клінічних формах – "хвороба легіонерів" та лихоманка Понтіак. Назву "хвороба легіонерів" інфекція отримала після серйозного спалаху в 1976 під час з’їзду Американського легіону (організації ветеранів бойових дій).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві зафіксували спалах кишкової інфекції. Пацієнтів із серйозними симптомами отруєння виявили у різних районах столиці.