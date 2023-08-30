Власти страны пытаются понять природу вспышки смертельной инфекции

В Испании зафиксировали первую смерть от "болезни легионеров". Ее жертвой стал пожилой мужчина из города Касерес, что на западе страны.

Об этом сообщают местные СМИ, в частности издание 20minutos. До этого момента легионеллез или "болезнь легионеров" была распространена только в Польше.

Помимо 85-летнего мужчины, который скончался, еще шесть человек госпитализированы в больницу с аналогичным диагнозом. Четверо пациентов в стабильном состоянии находятся под присмотром врачей в обычном стационаре. Среди них 85-летняя женщина и трое мужчин 76, 71 и 55 лет. А еще два 65-летних мужчины в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Врачи и ученые пока не могут установить происхождение этой болезни. Власти региона Мурсия ведут эпидемиологические расследования, в домах трех зараженных были отобраны необходимые образцы для исследований.

Напомним, что легионеллез или "болезнь легионеров" вспыхнул на юго-востоке Польши неподалеку от границы с Украиной 17 августа. Уже известно о 150 случаях заражения и 14 летальных исходах. Власти Польши расследовали даже причастность россии к вспышке этой болезни.

Легионеллез — острое инфекционное заболевание, вызываемое в основном бактерией Legionella pneumophila, реже других легионел. Характеризуется полиморфизмом клинических симптомов с преимущественным поражением дыхательной системы, протекает в двух клинических формах – "болезнь легионеров" и лихорадка Понтиак. Название "болезнь легионеров" инфекция получила после серьезной вспышки в 1976 году во время съезда Американского легиона (организации ветеранов боевых действий).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Пациентов с серьезными симптомами отравления выявили в разных районах столицы.