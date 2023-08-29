"Болезнь легионеров": число жертв смертельной инфекции выросло 

Болезнь не передается от человека к человеку

В Польше число погибших от легионеллеза возросло до 14 человек, еще у 153 пациентов подтвердили инфицирование.

Об этом сообщает Polsat. Ранее было известно о 7 погибших и 113 инфицированных.

Ранее были подозрения, что инфекция могла появиться в результате диверсии рф, но пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Польши Станислав Жарын заявил, что вспышка легионеллеза не является актом биотерроризма или диверсии.

"Мы не выявили ничего, что указывало бы на саботаж. Поскольку город (Жевуш) находится недалеко от границы с Украиной и является важным транспортным узлом для доставки вооружений в эту страну, власти хотели бы исключить некоторые напрашивавшиеся сценарии", — сказал Станислав Жарын.

Напомним, вспышку инфекции зафиксировали в прошедшую пятницу, 25 августа, в польском городе Жевуш. Бактерии легионеллы, возбудителя легионеллиза, обнаружили в городском водопроводе.

Легионеллез — это инфекционное заболевание, вызванное микроорганизмами из рода Legionella. Основные симптомы включают лихорадку, интоксикацию, поражение легких, нервной системы и органов пищеварения.

Инфекцию также называют "болезнью легионеров". Своё название заболевание получило из-за того, что первую массовую вспышку зафиксировали во время съезда Американского легиона (организации ветеранов боевых действий) в 1976 году.

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