"Хвороба легіонерів": кількість жертв смертельної інфекції зросла

Хвороба не передається від людини до людини

У Польщі кількість загиблих від легіонельозу зросла до 14 осіб, ще у 153 пацієнтів підтвердили інфікування.

Про це повідомляє Polsat. Раніше було відомо про 7 загиблих та 113 інфікованих.

Раніше була підозра, що інфекція могла з’явитися в результаті диверсії рф, адже хворобу виявили в місті Жешув, який є головним перевалочним пунктом для гуманітарної допомоги та військових поставок в Україну.

В свою чергу, прес-секретар міністра-координатора у справах спецслужб Польщі Станіслав Жарин заявив, що спалах легіонельозу не є актом біотероризму чи диверсії.

"Ми не виявили нічого, що вказувало б на саботаж. Оскільки місто (Жешув) знаходиться недалеко від кордону з Україною і є важливим транспортним вузлом для доставки озброєнь до цієї країни, влада хотіла б виключити деякі сценарії", — сказав Станіслав Жарин.

Нагадаємо, спалах інфекції зафіксували минулої п’ятниці, 25 серпня, у польському місті Жешув. Бактерії легіонели, збудника легіонелізу, виявили у міському водопроводі.

Легіонельоз — це інфекційне захворювання, спричинене мікроорганізмами з роду Legionella. Основні симптоми включають пропасницю, інтоксикацію, ураження легень, нервової системи та органів травлення.

Інфекцію також називають "хворобою легіонерів". Свою назву захворювання отримало через те, що перший масовий спалах зафіксували під час з'їзду Американського легіону (організації ветеранів бойових дій) у 1976 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії зростає кількість хворих на сифіліс.