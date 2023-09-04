Польша может заменить посла в Украине: у нового кандидата известная жена

С чем связаны данные кадровые решения пока неизвестно

МИД Польши может заменить своего посла в Украине. Им может стать Ярослав Гузы.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Он отметил, что до этого он не работал на дипломатических должностях, а его жена Агнешка Ромашевская-Гузы является основательницей и главным редактором независимого белорусского телеканала "Белсат".

С чем связаны данные кадровые решения пока неизвестно. Однако стоит отметить, что послы обычно работают на должности 4-5 лет, а нынешний посол Польши Бартош Цихоцкий работает в Украине с 2019 года.

Что известно о возможно новом после Польши в Украине

По данным из открытых источников, 68-летний Ярослав Гузы не является карьерным дипломатом;

учился на факультете истории и социологии в Ягеллонском университете;

был активным участником студенческих движений и из-за своей активистской деятельности был под наблюдением спецслужб и в течение года был интернирован;

в 1988-1991 годах Гузы учился в Йельском университете и прошел стажировку в Конгрессе;

с 1991 года вернулся в Польшу на должность советника министра обороны;

в последние годы Ярослав Гузы работал экспертом-международником в агентстве PAP.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ОП ответили на вопрос о "похолодании" в отношениях Украины и Польши.