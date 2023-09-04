"Опозиціонерка на експорт": Собчак стало смішно через трагедію у Бучі, мережу розриває від люті (відео)

Такий цинізм не зміг пройти повз користувачів мережі

"Хороша росіянка" Ксенія Собчак, яка називає себе "опозиційним" політиком, вразила своїм цинізмом. Їй стало смішно від звірств росіян у Бучі.

У мережі з'явилося відео, на якому Собчак разом з віцеспікером Держдуми рф владиславом даванковим зайшла в ресторан швидкого харчування, де їй запропонували фірмову страву — шаурму під назвою "Butcher" (C англ.-м'ясник). Назва страви була вимовлена як "Буча", що викликало веселі посмішки Собчак та її супутника: "Кумедно, які у вас назви".

У соцмережах реакція Собчак спричинила хвилю хейту.

Але знайшлись, до речі, і ті, хто навіть тут вирішив виправдати Собчак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії затримали "неонацистів", які хотіли вбити симоньян та Собчак.