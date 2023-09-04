"Оппозиционерка на экспорт": Собчак стало смешно из-за трагедии в Буче, сеть разрывает от ярости (видео)

Такой цинизм не смог пройти мимо пользователей сети

"Хорошая россиянка" Ксения Собчак, которая называет себя "оппозиционным" политиком, поразила своим цинизмом. Ей стало смешно от зверств россиян в Буче.

В сети появилось видео, на котором Собчак вместе с вицеспикером Госдумы рф владиславом даванковым зашла в ресторан быстрого питания, где ей предложили фирменное блюдо — шаурму под названием "Butcher" (C англ.- мясник). Название блюда было произнесено как "Буча", что вызвало веселые улыбки Собчак и ее спутника: "Забавно, какие у вас названия".

В соцсетях реакция Собчак вызвала волну хейта.

Но нашлись, к слову, и те, кто даже тут решил оправдать Собчак.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии задержали "неонацистов", которые хотели убить симоньян и Собчак.