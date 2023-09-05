Екстрадиція ухилянтів назад до України: у Зеленського зробили заяву

Екстрадиція ухилянтів потребує ретельних аналізів та дискусій

Екстрадиція ухилянтів, про яку нещодавно заговорили у Раді, є дуже непростою процедурою. Ця історія точно не буде масовою.

Про це заявив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки та представник президента у парламенті Федір Веніславський в ефірі Радіо Свобода. За його словами, з погляду юридичної процедури "масової екстрадиції громадян немає".

"Кримінальна відповідальність має персоналізований, індивідуальний характер. Відповідно до кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції", — зазначив він.

Більше того, додав Веніславський з огляду на правила, європейські правові стандарти, що регламентують діяльність і судових органів, і правоохоронних — це може бути оскаржено у суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом.

"Тому звичайно це дуже непроста процедура і будемо думати, як її зробити більш гнучкою. Але це потребує ретельних аналізів і дискусій", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні імена ухилянтів стануть відомими.