На Закарпатті військком знімав чоловіків з обліку: суд ухвалив сміхотворний вирок

Свою провину полковник визнав

Рахівський районний суд Закарпатської області визнав винним у перевищенні службових повноважень полковника Йосипа Бундзяка, який безпідставно виключав військових з обліку, що давало їм право виїзду за кордон. Суд призначив покарання у вигляді 3400 гривень штрафу.

Про це повідомляє Zaxid.net. Згідно з ухвалою Рахівського райсуду, винесеною в серпні 2023 року, полковник Йосип Бундзяк, працюючи начальником Рахівського РТЦК та СП, перевищив свої службові повноваження.

Він безпідставно запевняв печаткою довідки ВЛК та позначки щодо особистого оформлення 16 Регіональної ВЛК свідоцтва про хворобу. Таким чином, шестеро людей були безпідставно виключені з військового обліку за станом здоров’я та отримали право виїхати за кордон. Це сталося ще у перші місяці повномасштабної війни, але стало відомо лише у серпні 2023 року.

На засідання суду Йосип Бундзяк не з’явився. Він направив суду заяву, в якій визнав свою провину у скоєнні адмінправопорушення за ч.2 ст.172-14 КУпАП (перевищення військовою посадовою владою або службовими повноваженнями). Справу розглянула суддя Олена Попова, яка визнала полковника винним у адмінправопорушенні та призначила покарання у розмірі 3400 грн штрафу.

Як повідомляв "Телеграф", станом на перший тиждень серпня з початку повномасштабної війни Державне бюро розслідувань відкрило 112 проваджень зі зловживань військкомів. 15 обвинувальних актів було направлено до суду.