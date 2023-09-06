Росіян атакували акули-кукікаттери

У росіян знову проблеми з акулами. Не встиг ще забутися інцидент у Єгипті, як черговий напад стався вже у Тихому океані. Там хижаки атакували цілу російську експедицію.

За даними російських пропагандистів, атаки акул зазнали учасники навколосвітньої експедиції Томського відділення російського географічного товариства (ТОВ РГО) "по шляху великих російських мореплавців". В результаті інциденту катамаран росіян "Russian Ocean Way — TION" отримав пошкодження і затонув, а екіпаж встигло врятувати судно, що проходило неподалік.

"Перша атака акул кукікаттерів трапилася 4 вересня, тоді пошкодження отримав задній лівий балон катамарана... 5 вересня о 23:00 на судно знову напали акули, і вже прокусили правий балон. Катамаран втратив рівновагу і почав тонути. Екіпаж подав сигнал SOS", — розповідають про напад учасники експедиції

Крім ситуації тут примітна і сама назва експедиції "по шляху великих російських мореплавців", яка, до речі, ґрунтується на вже переписаній історії. Справа в тому, що, судячи з маршруту росіян, вони мають на увазі навколосвітнє плавання Івана Крузенштерна та Юрія Лисянського. Так ось, перший був німцем, а другий - українцем з міста Ніжин. Більше того, корабель Лисянського тоді прийшов раніше за корабль Крузенштерна, хоча в російській історії останній традиційно залишається в тіні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що влітку 2023 акула з’їла росіянина в Єгипті. Тоді мережа просто спалахнула мемами, але серед українців знайшлися й ті, наприклад, Арестовичі, хто порахував жарти над цим недоречними.