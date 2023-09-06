Россиян атаковали акулы куки-каттеры

У россиян снова проблемы с акулами. Не успел еще забыться инцидент в Египте, как очередное нападение произошло уже в Тихом океане. Там хищники атаковали целую российскую экспедицию.

По данным российских пропагандистов, атаке акул подверглись участники кругосветной экспедиции Томского отделения российского географического общества (ТОО РГО) "по пути великих российских мореплавателей". В результате инцидента катамаран россиян "Russian Ocean Way — TION" получил повреждения и затонул, а экипаж успело спасти проходившее неподалеку судно.

"Первая атака акул кукикаттеров (род акул из семейства змееподобных акул. Другое название — сигарная акула — Ред.) случилась 4 сентября, тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана…5 сентября в 23:00 на судно вновь напали акулы, и уже прокусили правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS", — рассказывают о нападении участники экспедиции.

Помимо ситуации тут примечательно и само название экспедиции "по пути великих российских мореплавателей", которое, к слову, основывается на уже переписанной истории. Дело в том, что, судя по маршруту россиян, они имеют в виду кругосветное плавание Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Так вот, первый был немцем, а второй — украинцем из города Нежин. Более того, корабль Лисянского тогда пришел раньше корабля Крузенштерна, хотя в российской истории последний традиционно остается в тени.

Напомним, ранее мы писали о том, что летом 2023 года акула съела россиянина в Египте. Тогда сеть просто вспыхнула мемами, но среди украинцев нашлись и те, например, Арестович, кто посчитал шутки над этим неуместными.