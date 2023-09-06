"лясєм-трясєм": нардепи влаштували балаган під час виступу нового міністра оборони (відео)

Більшість народних обранців у цей момент займалися чим попало

Під час першого виступу нового міністра оборони України депутати у Верховній Раді здебільшого вирішили не слухати його, а позайматися своїми справами. Українці, побачивши, що відбувається в парламенті воюючої держави, розлютилися.

Відомий український блогер Станіслав Цикаловський опублікував відео першого виступу Рустема Умерова у Верховній Раді на посаді міністра оборони. На ньому можна помітити, як більшість народних обранців у цей момент займаються хто чим: хтось фотографується, хтось спілкується один з одним, а хтось займається своїми справами.

Такий стан справ спричинив справжній скандал в українському суспільстві. Багато коментаторів вважають, що така поведінка депутатів є неприйнятною, а тим більше коли з трибуни виступає міністр оборони держави, що воює.

Нагадаємо, що Олексія Резнікова, якого звільнили з поста міністра оборони на тлі низки корупційних скандалів, нардепи від "Слуги народу" проводжали оваціями.