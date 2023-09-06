"Лясем-трясем": нардепы устроили балаган во время выступления нового министра обороны (видео)

Большинство народных избранников в этот момент занимались чем попало

Во время первого выступления нового министра обороны Украины депутаты в Верховной Раде многие решили не слушать его, а позаниматься своими делами. Украинцы увидев, что происходит в парламенте воюющего государства пришли в ярость.

Известный украинский блогер Станислав Цикаловский опубликовал видео первого выступления Рустема Умерова в Верховной Раде в должности министра обороны. На нем можно заметить, как большинство народных избранников в этот момент занимаются чем попало: кто-то фотографируется, кто-то общается друг с другом, а кто-то занимается своими делами.

Внимание! В подписи к видео присутствует ненормативная лексика — 18+.

Такое положение дел вызвало настоящий скандал в украинском обществе. Многие комментаторы считают, что такое поведение депутатов является неприемлемым, а тем более, когда с трибуны выступает министр обороны воюющего государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-глава СБУ влип в громкий скандал из-за статьи The Economist.

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