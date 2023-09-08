5 років в’язниці за лайки: українка отримала термін через російську соцмережу

Жінка повністю визнала свою провину

На Чернігівщині жінку засудили до п’яти років позбавлення волі за те, що вона розповсюджувала публікації з підтримкою окупантів у забороненій соціальній мережі "Однокласники". Фігурантка ставила лайки під постами, а потім вони автоматично відображалися у стрічці її новин.

Про рішення суду повідомляє "Судовий вирок". Там уточнили, що публікації із забороненим змістом з’являлися у стрічках новин 178 друзів підсудної.

У матеріалі зміст публікацій не цитується. Проте відомо, що одного разу вона лайкнула пост із підтримкою бойовиків "ДНР". Також вона ставила лайк під текстово-графічним матеріалом, де прославляли окупантів.

Сама жінка визнала провину повністю та докладно розповіла про те, навіщо так вчинила. Також вона просила суд суворо її не карати. За словами фігурантки справи, вона "діяла під впливом політичних шоу" і не знала, що вчиняє злочин. Вона наголосила, що нібито перебуває на боці України.

Також відомо, що жінка є особою похилого віку, проте її точний вік не вказано. Суд не став її суворо карати та встановив термін ув’язнення ближче до мінімальної межі без конфіскації майна.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні суд відправив за ґрати адміністратора популярного телеграм-каналу.