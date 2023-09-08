5 лет тюрьмы за лайки: украинка получила срок из-за российской соцсети

Женщина полностью признала свою вину

В Черниговской области женщину приговорили к пяти годам лишения свободы за то, что она распространяла публикации с поддержкой оккупантов в запрещенной социальной сети "Одноклассники". Фигурантка ставила лайки под постами, а затем они автоматически отображались в ленте ее новостей.

О решении суда сообщает "Судебный приговор". Там уточнили, что публикации с запрещенным содержанием появлялись в лентах новостей 178 друзей подсудимой.

В материале содержание публикаций не цитируется. Однако известно, что один раз она лайкнула пост с поддержкой боевиков "ДНР". Также она ставила лайк под текстово-графическим материалом, где прославляли оккупантов.

Сама женщина признала вину полностью и подробно рассказала о том, зачем так поступила. Также она просила суд строго ее не наказывать. По словам фигурантки дела, она "действовала под влиянием политических шоу" и не знала, что совершает преступление. Она подчеркнула, что якобы находится на стороне Украины.

Также известно, что женщина является лицом пожилого возраста, однако ее точный возраст не указан. Суд не стал ее строго наказывать и установил срок заключения ближе к минимальному пределу без конфискации имущества.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине суд отправил за решетку администратора популярного Телеграм-канала.