Зять українського ексміністра засвітився у Швейцарії в компанії російського олігарха (фото, відео)

Ні колишній депутат, ні його зять не змогли чітко пояснити зустріч із російським олігархом

Зятя колишнього українського депутата Євгена Червоненка помітили на віллі у російського олігарха В’ячеслава Кантора у Женеві, Швейцарія. Відомо, що росіянин перебуває під санкціями кількох країн.

Про відносини між В’ячеславом Кантором та Олексієм Кавиліним дізналися журналісти "Української правди" у розслідуванні "Лондонград 2. УП знайшла родича українського політика вдома у російського олігарха". Зазначається, що зараз ексдепутат Червоненко пов’язаний із військовою розвідкою України.

Відомо, що Олексій Кавилін з 2016 до 2019 року керував Головним управлінням Державної фіскальної служби в Київській області. Також був президентом Київської обласної федерації шахів. Свою зустріч із російським олігархом у Женеві він прокоментувати не зміг, пославшись на те, що не пам’ятає чи був у будинку Кантора 17 липня 2023 року. Він додав, що це просто неможливо.

Вілла російського олігарха В’ячеслава Кантора у Швейцарії

Олексій Кавилін заходить до особняка олігарха з речами, як до себе додому

Колишній депутат також поцікавився з приводу цієї ситуації, але й тут відповіді почути не вдалося. Червоненко заявив, що "не любить, коли підглядають у труси". При цьому не став заперечувати, що довгий час знайомий із російським олігархом. Так, 2002 року Червоненко був віцепрезидентом Європейського єврейського конгресу, а Кантор у цей час був президентом цього об’єднання. Наразі російський олігарх перебуває під санкціями України, Євросоюзу, Великобританії та Швейцарії.

Також колишній депутат заявив, що його зять Олексій живе та працює в Україні, а за кордон виїжджає не просто так. З початку 2023 року він уже п’ять разів залишав Україну і для кожного виїзду, за словами тестя, отримував офіційні дозволи. І саме в одну із цих поїздок Олексій Кавилін зупинився у будинку підсанкційного російського олігарха.

Щодо проросійських поглядів сімейства, то Червоненко активно висловлювався на підтримку росії до початку повномасштабного вторгнення. Але навіть 2023 року він не порвав зв’язку з російськими товаришами. Більше того, нещодавно він знявся у кліпі російського співака шансону Євгена Кемеровського на пісню про "дружбу" двох народів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російський олігарх Михайло Фрідман отримав підозру від СБУ. У відомстві розповіли, що він накоїв.