Зять украинского экс-министра засветился в Швейцарии в компании российского олигарха (фото, видео)

Ни бывший депутат, ни его зять не смогли внятно объяснить встречу с российским олигархом

Зятя бывшего украинского депутата Евгения Червоненко заметили на вилле у российского олигарха Вячеслава Кантора в Женеве, Швейцария. Известно, что россиянин находится под санкциями нескольких стран.

Об отношениях между Вячеславом Кантором и Алексеем Кавылиным узнали журналисты "Украинской правды" в расследовании "Лондонград 2. УП нашла родственника украинского политика дома у российского олигарха". Отмечается, что сейчас экс-депутат Червоненко связан с военной разведкой Украины.

Известно, что Алексей Кавылин с 2016 по 2019 годы руководил Главным управлением Государственной фискальной службы в Киевской области. Также был президентом Киевской областной федерации шахмат. Свою встречу с российским олигархом в Женеве он прокомментировать не смог, сославшись на то, что не помнит был ли в доме у Кантора 17 июля 2023 года. Он добавил, что это попросту невозможно.

Вилла российского олигарха Вячеслава Кантора в Швейцарии

Алексей Кавылин заходит в особняк олигарха с вещами, как к себе домой

У бывшего депутата также поинтересовались по поводу этой ситуации, но и тут ответа услышать не удалось. Червоненко заявил, что "не любит, когда подсматривают в трусы". При этом не стал отрицать, что долгое время знаком с российским олигархом. Так, в 2002 году Червоненко был вице-президентом Европейского еврейского конгресса, а Кантор в этот период времени был президентом этого объединения. Сейчас российский олигарх находится под санкциями Украины, Евросоюза, Великобритании и Швейцарии.

Также бывший депутат заявил, что его зять Алексей живет и работает в Украине, а за границу выезжает не просто так. С начала 2023 года он уже пять раз покидал Украину и для каждого выезда, по словам тестя, получал официальные разрешения. И именно в одну из этих поездок Алексей Кавылин остановился в доме подсанкционного российского олигарха.

Что касается пророссийских взглядов семейства, то Червоненко активно высказывался в поддержку россии до начала полномасштабного вторжения. Но даже в 2023 году он не порвал связи с российскими товарищами. Более того, недавно он снялся в клипе российского певца шансона Евгения Кемеровского на песню о "дружбе" двух народов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российский олигарх Михаил Фридман получил подозрение от СБУ. В ведомстве рассказали, что он натворил.