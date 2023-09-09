Катерина Рожкова боргів не платить – заступник голови НБУ позивається за те, щоб не платити мільярд гривень у справі Платинум банку

Захист Рожкової вважає, що суди 1-2 інстанцій неправильно порахували строк позовної давності та час його закінчення.

Наприкінці липня з’явилася інформація, що заступника голови Національного банку України Катерину Рожкову включено до реєстру боржників за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) на 1,5 млрд грн. до екс-керівництва "Платинум банку". Проте заступник голови НБУ не змирилася з поразкою та подала касаційну скаргу до Верховного суду України, вимагаючи скасувати рішення Північного апеляційного господарського суду про стягнення з неї заборгованості.

Про це йдеться у матеріалах Єдиного реєстру судових справ України. 28 серпня Верховний суд України ухвалив рішення розпочати розгляд позову, погодившись із деякими доводами адвокатів заступника голови НБУ.

Зокрема, захист Катерини Рожкової вважає, що суди 1-2 інстанцій неправильно порахували термін позовної давності та час його закінчення. Але головне – 16 червня 2015 року її було звільнено з "Платинум банку" і ніяк не впливало на видачу 7 кредитів, які на думку ФГВФО, були видані пов’язаним із керівництвом фінустанови фірмам.

Верховний суд України вважає, що аргументи захисту Катерини Рожкової досить обґрунтовані та ухвалив скаргу до розгляду. Перше засідання за касаційною скаргою заступника голови НБУ призначено на 4 жовтня, поки що призупинити дію рішення Північного апеляційного господарського суду і не стягувати з заступника голови Національного банку України її частку заборгованості в 1,477 млрд грн.

Докладніше про те, хто і як довів до банкрутства "Платинум банк", у якому до призначення в НБУ працювала Катерина Рожкова, "Телеграф" писав раніше.