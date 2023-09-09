Екатерина Рожкова долгов не платит – замглавы НБУ судится за то, чтобы не платить миллиард гривен по делу Платинум банка

Защита Рожковой считает, что суды 1-2 инстанций неправильно посчитали срок исковой давности и время его истечения

В конце июля появилась информация, что заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова включена в реестр должников по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на 1,5 млрд грн. к экс-руководству "Платинум банка". Однако замглавы НБУ не смирилась с поражением и подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины требуя отменить решение Северного апелляционного хозяйственного суда о взыскании с нее задолженности.

Об этом говорится в материалах Единого реестра судебных дел Украины. 28 августа Верховный суд Украины принял решение начать рассмотрение иска, согласившись с некоторыми доводами адвокатов замглавы НБУ.

В частности, защита Екатерины Рожковой считает, что суды 1-2 инстанций неправильно посчитали срок исковой давности и время его истечения. Но главное – 16 июня 2015 года она была уволена из "Платинум банка" и никак не влияла на выдачу 7 кредитов, которые по мнению ФГВФЛ, были выданы связанным с руководством финучреждения фирмам.

Верховный суд Украины счел, что аргументы защиты Екатерины Рожковой достаточно обоснованы и принял жалобу к рассмотрению. Первое заседание по кассационной жалобе замглавы НБУ назначено на 4 октября, пока же приостановить действие решения Северного апелляционного хозяйственного суда и не взыскивать с зампредседателя Национального банка Украины ее долю задолженности в 1,477 млрд грн.

Подробнее о том, кто и как довел до банкротства "Платинум банк", в котором до назначения в НБУ работала Екатерина Рожкова, "Телеграф" писал ранее.