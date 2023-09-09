Провал голосування по відкриттю реєстру декларацій: Арахамія розповів, на що чекає Зеленський

Рішення буде ухвалено найближчими днями

Провал голосування Верховної Ради з приводу відкриття доступу до декларацій чиновників викликав серйозний громадський резонанс, проте президент Володимир Зеленський поки не вирішив, чи він надсилатиме його на повторне голосування.

Як розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі єдиного марафону новин, глава держави поки що чекає, щоб документ був підписаний спікером парламенту і його передадуть до Офісу президента.

"Потім, я думаю, буде робоча нарада. Зрештою, президент ухвалить рішення. З одного боку, є терміни, які нас відверто піджимають щодо виконання цих умов, а з іншого боку є позиція громадянського суспільства", — сказав він.

За словами Арахамії, ситуація проясниться протягом тижня. При цьому він нагадав, що закон у тому вигляді, в якому його було передано на голосування до Ради, був наслідок переговорів з МВФ та Єврокомісією.

"Відкритість чи закритість реєстру – це вже окреме питання громадянського суспільства, відносин із нашими громадянами", — додав він.

Варто зазначити, що після провалу голосування було створено петицію з вимогою накласти вето та повернути законопроєкт на повторне голосування до Ради. Необхідну для розгляду кількість голосів вона набрала буквально за кілька годин, а зараз там уже є понад 83 тисячі підписів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто голосував проти поправки, а хто взагалі "випарувався" із зали засідань, хоча й був присутній при розгляді інших законопроєктів.