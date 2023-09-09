Провал голосования по открытию реестра деклараций: Арахамия рассказал, чего ждет Зеленский

Решение будет принято в ближайшие дни

Провал голосования Верховной Рады по поводу открытия доступа к декларациям чиновников вызвало серьезный общественный резонанс, однако президент Владимир Зеленский пока не решил, будет ли он отправлять его на повторное голосование.

Как рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире единого марафона новостей, глава государства пока ждет, чтобы документ был подписан спикером парламента и его передадут в Офис президента.

"Потом, я думаю, будет рабочее совещание. В конце концов, президент примет решение. С одной стороны, есть сроки, которые нас откровенно поджимают по выполнению этих условий, а с другой стороны есть позиция гражданского общества", — сказал он.

По словам Арахамии, ситуация прояснится в течение недели. При этом он напомнил, что закон в том виде, в котором он был передан на голосование в Раду, был следствие переговоров с МВФ и Еврокомиссией.

"Открытость или закрытость реестра – это уже отдельный вопрос гражданского общества, отношений с нашими гражданами", — добавил он.

Стоит отметить, что после провала голосования была создана петиция с требованием наложить вето и вернуть законопроект на повторное голосование в Раду. Необходимое для рассмотрения количество голосов она набрала буквально за несколько часов, а сейчас там уже есть более 83 тысяч подписей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто голосовал против поправки, а кто и вовсе "испарился" из зала заседаний, хотя и присутствовал при рассмотрении других законопроектов.