ГУР повернуло "Вишки Бойка": з’явилися унікальні фото таємної спецоперації

У ході спецоперації був "Конан" — воїн, який опинився за бортом і провів у відкритому морі 14 годин

Нещодавнє звільнення так званих "Вишків Бойка" у Чорному морі стало черговим успіхом України, який прогримів на весь світ. На тлі обговорень цієї події у розвідці поділилися фотографіями таємної спецоперації.

Унікальні документальні кадри операції на газодобувних платформах у Чорному морі було опубліковано у понеділок, 11 вересня, у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР пояснили, що на опублікованих кадрах показано такі події:

шлях розвідників-спецназівців по штормовій акваторії на гумових човнах;

зачистка об’єктів та демонтаж засобів розвідки держави-агресора;

зіткнення з ворожою авіацією;

евакуація "Конана" – воїна, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ГУР провело спецоперацію, під час якої російський льотчик перегнав в Україну ворожий літак. За це росіянин отримав винагороду, а також безпеку для своєї сім’ї та себе самого. Він також розповів, що сам вийшов на українських розвідників та погодився взяти участь в операції.