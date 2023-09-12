"Одна Україна – два світи": у Рівному хлопець влаштував дрифт біля фото загиблих воїнів (відео)

Порушника вже притягли до відповідальності

Поки військові борються з окупантами за кожен сантиметр землі, деякі українці просто вражають своїми безглуздими вчинками. "Героєм" однієї з таких історій став 21-річний водій Ford Mustang, який вирішив "підрифтувати" на вулиці Соборній перед фотографіями наших полеглих захисників.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, опублікувавши відповідне відео.

"Одна Україна — два світи. Один на полі бою бореться за свободу ціною життя, а інший — зухвалий, цинічний, "дрифтує" перед портретами загиблих Героїв", — зазначив він.

За словами Олексія Білошицького, водія вже знайшли та притягнули до відповідальності за його незрозумілі дії.

"Схиліть голови й вшануйте пам’ять про полеглих, коли проходьте повз і не забувайте, якою ціною дається свобода — ціною життя наших людей", - написав він.

У коментарях під відео набралося багато негативних висловлювань від українців щодо цієї ситуації. Дехто наголосив, що порушник має отримати серйозне покарання за такі дії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові спалахнув скандал, під час якого чоловік став принижувати військового і говорити йому, що той "погано воював".