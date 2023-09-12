Укр

"Одна Украина – два мира": в Ровно парень устроил дрифт возле фото погибших воинов (видео)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Парень дрифтовал возле фото погибших зазитников Новость обновлена 12 сентября 2023, 14:42
Парень дрифтовал возле фото погибших зазитников. Фото Коллаж

Нарушителя уже привлекли к ответственности

Пока военные борются с оккупантами за каждый сантиметр земли, некоторые украинцы просто поражают своими нелепыми поступками. "Героем" одной из таких историй стал 21-летний водитель Ford Mustang, который решил "подрифтовать" на улице Соборной перед фотографиями наших павших защитников.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, опубликовав соответствующее видео.

"Одна Украина – два мира. Один на поле боя борется за свободу ценой жизни, а другой — дерзкий, циничный, "дрифтует" перед портретами погибших Героев", — отметил он.

По словам Алексея Белошицкого, водителя уже нашли и привлекли к ответственности за его необъяснимые действия.

"Склоните головы и почтите память о павших, когда проходите мимо и не забывайте, какой ценой дается свобода — ценой жизни наших людей", — написал он.

В комментариях под видео набралось большое количество негативных высказываний от украинцев насчет этой ситуации. Некоторые отметили, что нарушитель должен получить серьезное наказание за такие действия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове разгорелся скандал, в ходе которого мужчина стал унижать военного и говорить ему, что тот "плохо воевал".

Теги:
#Украина #Ровно #Дрифт #Водитель #Патрульная полиция