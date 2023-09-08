"Ждем видео с извинениями": во Львове мужчина унизил военного и заявил, что он "плохо воевал"

Украинцы были шокированы таким неуважением

В Украине, к сожалению, продолжают происходить случаи хамского и унизительного отношения к военным. Очередная такая ситуация случилась во Львове.

Украинский журналист Константин Андриюк опубликовал видео, которое наделало шуму в сети. На нем видно, как двое мужчин, что-то не поделили на дороге. В какой-то момент один из участников конфликта, который предъявлял претензии второму, узнал, что его оппонент является военным и начал его из-за этого еще больше оскорблять.

"Ты, что военный? Х**во тебя учили… Х***во ты воевал", — говорит мужчина.

Украинцы были шокированы таким неуважением со стороны своего согражданина и принялись высказывать свое возмущение в комментариях под видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкасской области парень избил украинского военного с костылем на остановке общественного транспорта. Причина конфликта неизвестна, но товарищи пострадавшего нашли злоумышленника и заставили извиниться.

Также мы сообщали о том, что в Полтаве задержали скандального местного блогера Романа Заволоку, который постоянно унижал военных.